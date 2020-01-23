Актер Александр Пашков стаптывал ноги в кровь и "бомбил" по ночам, чтобы прокормить семью

Актер Александр Пашков как-то признался, что долгое время ему приходилось скрывать факт очередной женитьбы. Об этом не знали ни его друзья, ни коллеги. Впервые Пашков женился, едва дождавшись своего 18-летия. Избранницу звали Анжелика, в этом браке у артиста родились трое детей — две дочки и сын. Александр не раз говорил, что он однолюб, а первая супруга — единственная и желанная женщина, но 18-летний брак актера закончился скандальным разводом.

Пашков родился в Екатеринбурге. Ему прочили карьеру МВД, поскольку почти все его родственники, включая родителей и старшего брата, связали свою жизнь с правоохранительными органами. Но еще до школы мама Александра отдала его в нулевой класс с театральным уклоном, где обучали основам хореографии. Уже скоро он добился больших успехов, а в третьем классе талантливого мальчика зачислили в балетную студию Театра музыкальной комедии.

Семья Пашкова жила небогато, потому он всегда пытался заработать. "Машины мыли, торговали газетами, что только не придумывали", — рассказал артист Борису Корчевникову. По его словам, в здании театра находилась типография, в которой он с ребятами скупал газеты, а затем перепродавал их в трамвае.

По окончании театральной школы Александр вместе с одноклассниками отправился в Москву, но его попытка поступить в ГИТИС провалилась. Пашков вернулся в родной город, где поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт. Будущий артист работал в местном театре, подрабатывал на Свердловской киностудии, но в 90-е годы был кризис, потому Александру приходилось "бомбить" по ночам, чтобы заработать на памперсы дочери.

С первой женой Анжеликой он познакомился еще в институте. Уже через два месяца ухаживаний влюбленные сыграли скромную свадьбу — их отношения развивались стремительно.

Затем Пашков снова решил попытать счастья в Москве, куда впоследствии перевез жену с ребенком. Столица покорялась непросто. Александр стирал ноги в кровь, работая курьером, снимал маленькую квартиру, умудряясь при этом ходить на кастинги. Однажды он пришел на киностудию и перепутал кабинеты, попав на пробы в сериал "Ундина-2. На гребне волны". Пашкова утвердили на главную роль, именно с этого момента у артиста начался творческий подъем. Именно "Ундина-2" принесла Александру первую широкую известность, после чего у актера не было отбоя от предложений сниматься в кино. Теперь у Пашкова за плечами более сотни ролей.

В 2013 году Александр со скандалом развелся с Анжеликой. Вскоре у него начались отношения с молодой актрисой Кариной Романюк, которая работает вместе с ним и его бывшей женой в Театре киноактера. Новая избранница на тринадцать лет младше 40-летнего Пашкова и прекрасно общается с двумя из его трех детей от первого брака. В союзе с Романюк у артиста родилась малышка.



Как зарабатывал в школьные годы артист и какую первую зарплату он получил? Что стало причиной развода с первой женой? Какие отношения в итоге сложились между Анжеликой и Кариной? Об этом и многом другом в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".