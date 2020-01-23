Аномальная погода привела к обмелению московских водоемов

Столичные водоемы стремительно мелеют, а в некоторых из них воды уже и вовсе практически не осталось. Специалисты уверены, что виной всему аномально теплая зима и практически полное отсутствие снега. Однако у жителей микрорайонов другие версии.

- Еще летом плавали спокойно и ногами не доставали.

Бабаевский пруд обмелел за несколько месяцев, рассказывает Мария. Уровень воды начал снижаться осенью, впервые за 10 лет из-за обмельчавшего водоема здесь сорвались крещенские купания. Местные жители в панике: куда ушла вода?

- Есть предположение (мы не утверждаем) — здесь же у нас проводят метро, возможно там есть подземные работы, которые повредили источники, ключи, и пруд перестал наполняться.

У Ксении другая версия — Бабаевский пруд высох из-за тотального загрязнения.

- Родники забились, и воде неоткуда поступать, вода уходит в грунт. Пруд мельчает. Заросло все илом, все это покрылось грязью.

С каждым днем воды в пруду все меньше. Уровень воды упал практически на полтора метра. Экологи говорят, что причина — отсутствие осадков. И даже ключи, которые бьют здесь из-под земли, не спасают положение.

Чтобы ключи били сильнее, пруд надо чистить, в этом местные жители правы. Но вот к строительству метро обмеление отношения не имеет. Главная причина — погодные аномалии. Кроме того, часть воды из Бабаевского пруда ушла в соседний Гольяновский пруд, который находится ниже. Но, несмотря на это, и здесь спад на 30 сантиметров.

"Мы, честно говоря, уже сильно напрягаемся, потому что в этом году выпало всего 10 процентов от тех осадков, которые обычно выпадают", — говорит Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Обмеление водоемов может сказаться и на качестве воды — особенно в сельской местности. Уровень воды в колодцах и скважинах падает, а концентрация солей и примесей в подземных источниках растет. Спасти ситуацию могут осадки: снег и весенние дожди.