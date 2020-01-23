Змеиный грипп отменил крысиный год: в Китае сворачивают новогодние мероприятия

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, который наступает с 24 на 25 января.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил ряд европейских СМИ, отмечая, что на такой шаг руководство китайской столицы пошло из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса 2019-nCoV.

Он впервые дал о себе знать 12 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная вирусом. В настоящий момент более 630 человек заразились вирусом, 17 из них умерли. Кроме Китая заболевание отмечено в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Власти последнего, как сообщает ТАСС, могут закрыть на время все игорные заведения, опасаясь дальнейшего распространения опасной болезни. Жителей Макао призывают по возможности больше проводить время дома и избегать скопления людных мест. 23 января в городе был выявлен второй случай заболевания коронавирусом – 66-летний мужчина недавно побывал в Ухани. Он и четверо членов его семьи были помещены на карантин.

Накануне подобные симптомы были отмечены и у 52-летней женщины, приехавшей из того же города, которая в Макао активно посещала казино. После этого персонал всех игорных заведений обязали носить на рабочем месте респираторные маски.

В соседнем Гонконге также в связи с эпидемией отменен международный новогодний карнавал — на территории отмечены два случая заболевания вирусной пневмонией. На набережной залива планировали выступить как местные коллективы, так и артисты из материкового Китая, Италии, Японии, России, США и других стран.

а этом фоне почти не снижается число россиян, которые едут на отдых в Китай, хотя после сообщений о коронавирусе спрос на авиабилеты в города КНР снизился.

Как рассказал директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, большинство россиян выбирают местом отдыха остров Хайнань, где пока не было случаев заражения вирусом. Он подчеркнул, что уверен в том, что китайское правительство держит ситуацию под контролем и в ближайшие 2-3 недели шумиха вокруг вируса утихнет и к февралю ситуация стабилизируется.

По мнению исследователей, опубликовавших свои выводы в американском журнале Journal of Medical Virology, опираясь на данные китайских ученых, наиболее вероятным носителем вируса нового типа могут быть змеи.