144 тонны крови: Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады

Во время визита в Израиль глава российского государства Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. Изучая исторические документы, президент наткнулся на то, что ленинградцы за годы блокады сдали для нужд фронта 144 тонны крови. "Это потрясло меня", — признался Путин.

Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства, подчеркнул российский президент. Он добавил, что лишенные тепла, света и воды люди продолжали трудиться, занимались наукой и искусством. В парке Сакер в центре Иерусалима Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", сообщает РИА Новости.

Владимир Путин также призвал бороться со всеми видами антисемитизма и ксенофобии, поскольку антисемитизм заканчивается Освенцимом. 75 лет назад этот концентрационный лагерь на территории Польши освободили бойцы Красной Армии. Путин поблагодарил Израиль за то, что здесь сохраняют память о Второй мировой войне. Путин также выступит на форуме памяти жертв Холокоста.

Визит Путина в Израиль планировался как двухдневный, но его пришлось сократить до одного дня из-за формирования нового кабинета министров России.

Глава российского государства провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также встретился с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и с мамой осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.