Australian Open. Хачанов с трудом преодолел барьер второго круга

Российский теннисист Карен Хачанов следом за своими соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Правда, ему пришлось затратить для этого слишком много сил.

Матч между 23-летним россиянином и шведом Микаэлем Имером продолжался более четырех с половиной часов. По итогам пяти партий победа все же досталась Хачанову – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

В следующем раунде российский теннисист сыграет с Ником Кирьосом из Австралии, ранее взявшим верх над французом Жилем Симоном в четырех сетах.