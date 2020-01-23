"Холоп" и "Вторжение": секреты успеха фильмов в программе "Привет, Андрей!" 25 января

В эту субботу, 25 января, в студию программы "Привет, Андрей!" придут актеры и создатели двух картин, которые вышли на киноэкраны в канун Нового года – комедии "Холоп" и блокбастера "Вторжение". Гости вечернего шоу Андрея Малахова поговорят о секретах успеха этих картин.

Фильм "Холоп", который снял Клима Шипенко, вышел на экраны 26 декабря. Почти за месяц проката комедия заработала 2,7 миллиарда рублей (по данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), и интерес зрителей к "Холопу" не снижается.



Московский мажор Гриша, которого играет Милош Бикович, после аварии оказывается в русской деревне образца XIX века и становится холопом. На самом деле в специально построенную деревню Гришу отправляет отец-олигарх, который устал от выходок своего сына и решает таким образом его перевоспитать.

Масштабный фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" – грандиозный киноаттракцион света, звука и графики. Такие спецэффекты в отечественном кино — впервые. Знакомые герои и закрученный сюжет на фоне катастрофы, которая вновь нависла над Москвой. В ролях — Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и другие.

Как снимались наши любимые комедии, которые стали лидерами советского кинопроката? А также – романы в кадре и за кадром, подробности съемок и истории из жизни звезд. Все это — в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" 25 января в 18:00.