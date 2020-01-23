Водитель под наркотиками три километра вез полицейского на капоте

В Казахстане инспектор ДПС ехал на капоте автомобиля нарушителя около трех километров.

Инцидент произошел после рядовой аварии в Шымкенте, когда на перекрестке столкнулись две легковушки. Виновник ДТП отказался показать свои документы подоспевшим полицейским, сел в машину, сбил одного из инспекторов и уехал с сотрудником правоохранительных органов на капоте.

В конце концов нарушителя удалось задержать и отправить в изолятор временного содержания. Портал Polisia.kz сообщает, что мужчина "предположительно находился в состоянии наркотического опьянения". В отношении водителя заведено уголовное дело.

Полицейский телесных повреждений не получил.