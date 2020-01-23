Петух с лезвием напал на своего хозяина и нанес ему смертельное ранение

Петушиные бои, запрещенные в Индии, стали причиной смерти местного жителя. 50-летний мужчина погиб после нападения на него петуха.

Трагический инцидент произошел 15 января, сообщает CNN. Саррипали Чанавенкатешварам Рао регулярно принимал участие в петушиных боях. В роковой день мужчина снова отправился на жестокие развлечения. По дороге на бои петух попытался сбежать, но то ли по случайности, то ли специально ранил хозяина в шею привязанным к лапе лезвием. Представитель полиции рассказал, что пострадавший, являющийся отцом троих детей, был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Петушиные бои запрещены в Индии с 1960 года. При этом они проводятся по сей день, а местные власти закрывают на подобное глаза. Петушиные бои практикуются как способ развлечения и заработка, поскольку на них делают ставки.

Бойцовым петухам к лапам привязывают острые шпоры, после чего птиц выводят на арену. Пернатые бьются до тех пор, пока один из них не погибнет.