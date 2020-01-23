Пассажир "Сапсана" закатил пьяный дебош и не доехал до Петербурга

В Вышнем Волочке закончилось для подвыпившего пассажира "Сапсана" путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. После затянувшейся ссоры с попутчиком и выяснения отношений с охраной его ссадили с поезда и доставили в отделение полиции, сообщил линейный отдел МВД на станции Тверь.

Сорокалетний мужчина перебрал с пивом — после нескольких банок его потянуло обсудить насущные темы с попутчиком, но во мнениях собеседникам сойтись не удалось. Перепалка завершилась тем, что зачинщик спора ударил оппонента по лицу.

За пострадавшего вступились охранники, но и им мужчина оказал сопротивление. Угомонить его не удалось, и когда он уже готов был ринуться в атаку на сотрудников ЧОП, поезд остановился на станции Вышний Волочек, а в салон прошли полицейские.

На этом путешествие дебошира в Петербург и закончилось — его заковали в наручники и отправили трезветь в отделение. Ему грозит штраф в 1 тысячу рублей за мелкое хулиганство.