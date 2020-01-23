Найденный на рельсах в Саратове ребенок не был пьян, он отравился неизвестным веществом

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя опровергла информацию о том, что 10-летний мальчик, которого накануне нашли лежащим на рельсах, был пьян. По ее словам, ребенок отравился неизвестным веществом.

Как сообщает информагентство "Версия-Саратов", сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

По словам омбудсмена, семья мальчика характеризуется положительно. Это подтвердили и в областной прокуратуре.

"По предварительным данным, семья благополучная, полная, есть еще один ребенок. Мальчик ни в каких деструктивных группах не состоит", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

39-летняя мать ребенка рассказала журналистам, что днем 22 января ее сын ушел на каток, а вечером ей позвонили и сообщили, что ребенок попал в больницу. По данным "МК – Саратов", мальчик успел пожаловаться на плохое самочувствие прохожей, и она вызвала скорую помощь.

Ранее сообщалось, что прокуратура в связи с этим инцидентом начала проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Проверку по факту госпитализации мальчика ведет и полиция.