"Зенит" продлит контракт с Семаком

Совет директоров санкт-петербургского "Зенита" принял решение продлить соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщила его глава Елена Илюхина.

"Совет директоров полностью доверяет Сергею Семаку как специалисту, решение о продлении его контракта уже принято", – цитирует председателя совета директоров "Зенита" РИА Новости.

Напомним, что действующее соглашение с Семаком рассчитано до лета 2020 года. В сезоне-2018/19 он привел сине-бело-голубых к победе в чемпионате России.