Больная китаянка обманула тепловизор в аэропорту Парижа

Гражданка Китая по фамилии Яо, которая смогла пройти медицинские барьеры в аэропорту Парижа, рассказала, что просто приняла жаропонижающее.

Женщина добавила, что почувствовала себя плохо перед вылетом во Францию: начался кашель, поднялась температура. Поэтому китаянка выпила лекарство, чтобы сбить жар, и тепловизор не обратил на нее внимание, пишет агентство "Интерфакс".

Несколько граждан Китая обратились в посольство КНР в Париже с просьбой проверить, нет ли у Яо коронавируса 2019-nCoV. Диппредставительство связалось с женщиной и потребовало, чтобы она немедленно обратилась к врачам и поставила в курс соответствующие службы.



Напомним, в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка ранее неизвестного коронавируса. На данный момент число зараженных этим заболеванием достигло 670 человек, 17 умерли.