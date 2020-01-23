Европа повысила уровень риска проникновения коронавируса

Европейская комиссия (ЕК) продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса нового типа и ведет работу по координации необходимых мер на уровне Европейского союза.

Как передает "Интерфакс", об этом мировое сообщество проинформировал официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер. Он сослался на соответствующее решение комитета по здравоохранению.

Де Кеерсмэкер подчеркнул, что на вчерашнем заседании Всемирной организации здравоохранения никакого решения принято не было, тем не менее в ожидании распоряжений ВОЗ ЕС готов принять любые ее рекомендации.

Пресс-секретарь также рассказал журналистам, что член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис обсуждала этот вопрос не только с представителями ВОЗ, но и с министрами здравоохранения Франции и Италии, представителями стран, у которых имеется прямое авиасообщение с китайским городом Ухань, где были зафиксированы первые случае заболевания новым коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что власти Пекина приняли решение отменить все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, из-за опасения заражений горожан.

В настоящее время в мире отмечено более 630 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 17 человек умерли. Кроме Китая заболевание выявлено также в Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге, Таиланде, США, Макао.