Ценитель искусства сломал ногу при попытке украсть картину у питерского художника

Полнейшим провалом завершилась попытка любителя живописи из Иркутской области стать обладателем полотна "Золотая осень", выставленного художником на продажу на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения.

Метод "приобретения" он выбрал самый банальный: поздним вечером 21 января 27-летний ценитель искусства, как видно на кадрах, стремительно подошел к заинтересовавшей его картине, без лишних слов схватил ее и бросился наутек. Автор творения ринулся за ним, но похититель оттолкнул его и ускорился.

Далеко уйти ему, однако, не удалось — он упал и сломал ногу. После оказания помощи злоумышленника отправили в отделение, а картина стоимостью 25 тысяч рублей стала вещдоком. Отпущенному под подписку о невыезде подозреваемому грозит до семи лет по статье "Грабеж".