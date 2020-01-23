На Бали в бассейне нашли мертвого россиянина

На индонезийском острове Бали в домашнем бассейне обнаружено тело россиянина. Погибшим является 30-летний Владимир Чаусов.

Как сообщает Antaranews, бассейн располагается в деревне Унгасан. Тело россиянина обнаружил его друг Александр Гусляков, который вызвал медиков. По прибытию на место происшествия врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительным данным, мужчина выполнял дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по серфингу. Погибшего предупреждали, что подобные тренировки нельзя выполнять в бассейне, но россиянин продолжал их делать.

Основываясь на показания близкого окружения мужчины, Чаусов был спортсменом и не имел никаких заболеваний.

Ранее сообщалось, что в одном из московских аквапарков школьника накрыло большой волной и засосало в слив, в результате чего мальчик не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться. Все обошлось благополучно — ребенок выжил.