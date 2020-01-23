Первая ракетка мира Надаль вышел в третий раунд Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершилась встреча между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Федерико Дельбонисом. Для выхода в третий круг турнира Большого шлема первой ракетке мира хватило трех сетов – 6:3, 7:6 (7:4), 6:1.

Матч между теннисистами продолжался 2 часа 30 минут. Соперником Надаля по следующему раунду станет его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, победивший в четырех сетах Петера Гойовича из Германии.

Напомним, что общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет 49,1 миллиона долларов.