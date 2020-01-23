Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как правильно садиться на шпагат

Сын художника Никаса Сафронова Лука решил продемонстрировать свою гибкость и принял "шпагатный челлендж" балерины Анастасии Волочковой. Соответствующий снимок 30-летний пианист выложил на своей странице в Instagram.

В подписи к фотографии Сафронов-Затравкин написал: "Анастасия, я принимаю твой "ШпагатныйЧеллендж". При этом Лука сопроводил пост следующими хэштегами: "Да что вы знаете о шпагате", "Гибкость, которой завидует никто".

Накануне Лука Сафронов пожаловался в Instagram на то, что получил сильнейшие солнечные ожоги, предотвратить которые не смог даже защитный крем. По словам наследника художника, ему даже пришлось вызвать врача.

Ранее Лука попал в курьезную ситуацию. Молодой человек застрял в туалетной кабинке самолета. Этот момент заснял на камеру кто-то из пассажиров. Сафронов возмутился поступком незнакомца и заявил о намерении судиться с автором видеоматериала.