"Химки" расстались с Талалаевым из-за "смены вектора развития клуба"

Руководство футбольного клуба "Химки", выступающего в Футбольной национальной лиге, договорилось о расторжении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым. Подмосковная команда больше не претендует на выход в РПЛ.

"Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу. В связи с изменением вектора развития клуба теперь ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области", – говорится в заявлении на официальном сайте "Химок".

Также сообщается, что Талалаев выразил желание покинуть клуб из-за изменившихся задач на сезон. С тренером был расторгнут контракт по взаимному соглашению сторон.

"Химки" после 25 туров идут на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера турнира волгоградского "Ротора" на два очка. Из-за отсутствия спонсоров, способных потянуть команду в РПЛ, руководством клуба принято решение снять задачу выхода "Химок" в главную лигу страны.