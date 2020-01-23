Москалькова посетила осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку

У Нааму Иссахар нет жалоб на условия содержания, медицинскую помощь и обращение с женщинами, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Девушка очень воодушевлена, так как смотрела репортаж о встрече Владимира Путина с ее матерью, отмечает омбудсмен. Российский лидер пообещал, что все будет хорошо.

В этой связи Нааму не стала писать просьбу о помиловании. Обращений матери и правительства Израиля вполне достаточно.

Напомним, гражданка Израиля Нааму Иссахар была арестована в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года: служебная собака обнаружила у нее в багаже 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд признал девушку виновной в незаконном хранении, перевозке наркотических веществ и приговорил к 7,5 годам тюрьмы.

Также Москалькова рассказала, что сама пообщалась с матерью Нааму. Омбудсмен заверила Яффу Иссахар, что у ее дочери есть горячая вода, продукты питания и книги.