Главный режиссер Росгосцирка Гия Эрадзе покинул свою должность

Цирковой продюсер, заслуженный артист России Гия Эрадзе покидает пост главного режиссера и художественного руководителя Российской государственной цирковой компании. Такое решение связано с творческими планами и развитием собственных проектов культурного деятеля.

Об уходе Гии Эрадзе сообщается на сайте Росгосцирка. Отмечается, что артист продолжит сотрудничество с ведомством в статусе режиссера отдельных шоу.

Эрадзе рассказал, что, будучи главным режиссером и художественным руководителем Росгосцирка, он не может в полной мере заниматься другими проектами. В следующем году он должен стать режиссером Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, который является знаковым мировым событием.

Генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Владимир Шемякин отметил, что они очень благодарны Эрадзе за проделанную работу, поскольку он смог воплотить множество идей.

Заслуженный артист России был назначен главным режиссером "Росгосцирка" в январе 2019 года. Свою творческую карьеру Эрадзе начал в родном городе Тбилиси.