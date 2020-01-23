Два работника автомойки залезли в цистерну, чтобы отмыть ее, и погибли

В Свердловской области двое рабочих погибли при попытке помыть автоцистерну. Инцидент произошел вечером 22 января в городе Камышлове.

По данным портала E1.Ru, фура с номерами Нижегородской области ехала из Омска, куда доставила партию таллового масла. На обратном пути водитель решил отмыть цистерну и заехал на камышловскую автомойку. Работники мойки залезли внутрь резервуара и, вероятнее всего, задохнулись токсичными испарениями.

Заметив неладное, водитель фуры попытался самостоятельно достать двоих мужчин из цистерны, но ему это не удалось. Тогда он обратился в экстренные службы. Погибших извлекли приехавшие на место происшествия пожарные.

В связи с инцидентом следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

"Следствием принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на вскрытие для установления точной причины смерти", – сообщили в региональном управлении СК РФ, добавив, что внешних признаков криминальной смерти на телах умерших не имеется.

Ранее 23 января сообщалось о смерти рабочего в Тюменской области. Сотрудник вагоноремонтного депо погиб при выполнении сварочных работ на цистерне из-под нефтепродуктов.