Родители напоили 2-месячного ребенка коктейлем из молока и водки

Двухмесячный ребенок по вине родителей выпил молочный коктейль с примесью алкоголя. Нелепый инцидент произошел в китайской провинции Чжэцзян 17 января.

Заботливые родители поспешили скорее накормить голодного ребенка и по ошибке вместо бутылки с водой схватили емкость с байцзю (традиционный китайский алкогольный напиток, напоминающий водку), крепость которого варьируется от 40 до 60 процентов. Спиртное было смешано с детской молочной смесью, после чего подано младенцу, сообщает Asia One.

Когда родители осознали совершенную ошибку, ребенок уже успел выпить около десяти миллилитров молочной смеси. Тут же было принято решение вызвать медиков. Когда младенца доставили в больницу для оказания неотложной помощи, он уже покраснел и потерял сознание на руках матери.

Врачи рассказали, что попадание алкоголя в кровь ребенка может вызвать у него судороги, кому, а также замедлить сердцебиение до смертельного уровня. Младенцу пришлось промыть желудок, чтобы очистить его организм от опасного коктейля. Медики предупредили родителей, что несмотря на небольшое количество алкоголя, он может иметь негативные последствия для желудочно-кишечного тракта ребенка, а также его нервной системы.

Ранее сообщалось, что в Саратове на рельсах был обнаружен якобы пьяный 10-летний ребенок. Впоследствии оказалось, что несовершеннолетний был вовсе не под воздействием алкоголя, а отравился неизвестным веществом.