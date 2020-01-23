Александру Емельяненко не удалось сократить срок своего ареста

Краснодарский краевой суд отказал адвокату российского бойца Александра Емельяненко, выступающего в смешанных единоборствах, в сокращении срока административного ареста. Ранее 38-летний спортсмен был арестован на семь суток за мелкое хулиганство.

Как сообщает ТАСС, Емельяненко-младшего задержали 21 января в Анапе. Причиной административного ареста стало буйное поведение бойца в гостинице. Сейчас спортсмен отбывает наказание в изоляторе временного содержания.



Напомним, что 3 апреля Александру Емельяненко в рамках турнира АСА предстоит встретиться в главном поединке вечера с соотечественником Магомедом Исмаиловым.