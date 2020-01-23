Отдала сына и пропала: экс-невестку Шукшиной заподозрили в возврате к наркотикам

Российская актриса и по совместительству счастливая бабушка Мария Шукшина поделилась видео, на котором ее внук Марк гуляет вокруг елки. Артистка рассказала, что ее семья воссоединилась. Но куда подевалась мама мальчика Фрейя Зильбер, почему она не отвечает на звонки родной матери? Девушка уехала из Барнаула, но так и не вернулась в клинику для лечения от наркозависимости. Расследование в "Прямом эфире".

Еще недавно в студии у Андрея Малахова Зильбер выясняла отношения со звездными родственниками и утверждала, что никогда не отдаст им сына Марка, рожденного от сына Шукшиной Макара Касаткина. Как мальчик оказался в Москве и куда пропала сама Фрейя?

Мама девушки Нина Лупачева рассказала, что дочь с внуком прожили у нее два месяца, после чего Зильбер, наверное, стало скучно и она уехала в Питер с подругой. Женщина утверждает, что в Барнауле Фрейя была хорошей матерью и сильно изменилась в положительную сторону благодаря программе Андрея Малахова.

Зильбер не вернулась в квартиру, которую ей снял "Прямой эфир". Кроме того, после бегства девушки пришлось доплачивать за разбитые мебель и окна.

Фрейя сняла с подругой большую комнату в центре столицы и прислала матери сообщение, что едет к Макару. Такое решение удивило маму девушки, ведь ранее та не хотела с ним общаться и не пускала к ребенку.

Этот шаг также удивил гостей "Прямого эфира", поскольку Фрейя упрекала Макара в том, что именно он подсадил ее на наркотики. Эксперты считают, что Зильбер не может оставаться трезвой в обществе после имеющегося у нее стажа наркозависимости. Также девушке недостаточно трех месяцев в реабилитационной клинике.

Нина Лупачева рассказала, что дочка отвезла Макара к родственникам лишь погостить. Юрист Евгений Тонкин отметил, что подобные планы — это глупость со стороны девушки, поскольку ее могут лишить родительских прав, что, судя по всему, может произойти уже скоро. По мнению эксперта, Фрейя фактически расписалась в собственной несостоятельности как матери, отдав ребенка Шукшиным.

Дочь актрисы Анна рассказала, что ее брат не отдаст сына, поскольку было затрачено много сил на воссоединение малыша с семьей знаменитого прадеда Василия Шукшина. Девушка считает, что Макар сейчас стал совершенно другим человеком — повзрослел, остепенился, поумнел и готов быть хорошим отцом. В то же время мать мальчика ничуть не изменилась, она продолжает наживаться на скандале. Анна заявила, что это Зильбер приучила Макара к наркотикам, а не он ее. Кроме того, дочь Шукшиной предъявила доказательства возвращения Фрейи к употреблению запрещенных веществ.

Телеведущая Дана Борисова, которая знает о наркотиках не понаслышке, рассказала, что без срывов не бывает оздоровления. Она считает, что шаг Фрейи к примирению с отцом ребенка — это свидетельство прогресса в состоянии девушки.

Гости в студии поддержали идею о том, что решать судьбу мальчика должны не его родители, а две бабушки — Мария и Нина.

Как Мария Шукшина оценивает роль "Прямого эфира" в противостоянии ее семьи с Фрейей? Что рассказала об образе жизни Зильбер ее питерская соседка? Где сейчас Фрейя и на какие средства она существует? И где на самом деле живет Марк — у Маши Шукшиной или, как утверждает Анна, в семье своего отца, Макара и его супруги? Ответы на это и многое другое в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".