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23 января 202017:59

Российские биатлонисты провалили гонку на Кубке мира в Поклюке

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В словенской Поклюке стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях у мужчин состоялась индивидуальная гонка на 20 километров. Первое место занял Йоханнес Бе, финишировавший с лучшим временем дня – 47 минут 54,3 секунды. Норвежец не допустил ни одного промаха.

Второй результат показал француз Мартен Фуркад. Он отстал от лидера на 11,4 секунды. На двух огневых рубежах он закрыл все мишени. Его соотечественник Фабьен Клод стал третьим (+25,6; 0 промахов).

Лучший из россиян Александр Логинов занял 16-е место (+2 минуты 49,7 секунды, 2 промаха). Его соотечественники Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Матвей Елисеев расположились соответственно на 17-й, 24-й, 35-й, 37-й и 38-й позициях.

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