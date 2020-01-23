ГИБДД вместе со школьниками проведет флешмоб "Засветись Севастополь"

Школьники Севастополя 27 января выйдут на флешмоб в одежде со светоотражателями. Акцию "Засветись Севастополь" проведут сотрудники Госавтоинспекции вместе с учениками гимназии №7 имени Виктора Великого.

Сто школьников продемонстрируют, как они смотреться ярко и заметно в свете автомобильных фар. Для этого на их одежде появится световозвращающая лента и значки-фликеры.

Как рассказала "Вестям Севастополь" начальник отдела организационно аналитической работы и пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД УМВД России по Севастополю Любовь Волкова, сейчас подобные аксессуары — брелки, значки, полоски, наклейки продаются. Родители могут прикрепить подростку их на куртку, рюкзак или обувь. Очень модны сейчас среди молодежи шнурки световозвращающие, так что, только с такими шнурками ребенок уже заметен на дороге.

Любовь Волкова уточнила, что при движении с ближним светом фар водитель способен увидеть пешехода на расстоянии 25–50 метров. А, если пешеход имеет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150–200 метров, информируют Вести ФМ — Севастополь.