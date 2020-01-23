Brexit, обратный отсчет: Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС

Королева Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза, подготовленный премьером Борисом Джонсом. Таким образом документ стал законом, пишет агентство ТАСС. Обе палаты британского парламента одобрили билль еще 22 января. Brexit намечен на 31 января.

Теперь слово за Европой: 24 января документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Голосование парламента ЕС запланировано на 29 января.

Напомним, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс выступили против развода с Европой и призвали Королеву отклонить билль.

Предполагается, что Великобритания предпочтет "жесткий" сценарий выхода из ЕС, то есть с разрывом торгово-экономических отношений. За это выступает Борис Джонсон.