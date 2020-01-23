Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Пара из России набрала 88,73 балла, уступив совсем немного лидерам соревнований.

Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В их активе 88,78 балла. Тройку лучших замкнули Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (84,66).

Российские дуэты Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро идут после ритм-танца четвертыми и пятыми соответственно.

Произвольная программа у танцевальных пар состоится 25 января.