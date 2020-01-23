Развитие санитарной авиации: в регионах постоят 670 вертолетных площадок

В России решено развивать санитарную авиацию. Для этого необходимо создание в регионах авиационной инфраструктуры. Предложения о создании такой инфраструктуры сейчас обсуждается экспертными группами 3-х федеральных ведомств — Минтранса, Минфина и Минздрава.

Как уточняет ГТРК "Калуга", развитие санитарной авиации включено в проект "Безопасные и качественные автодороги»". Снижение смертности на автодорогах и трассах относится к числу базовых показателей национальной программы. Решение об этом было принято на заседании правительственной комиссии в декабре 2019 года.

По предварительным подсчетам, для оснащения медицинских учреждений страны авиационной инфраструктурой потребуется около 3 миллиардов рублей. На эти деньги можно будет возвести 670 вертолетных площадок. Медицинские вертолеты будут необходимы для оперативной эвакуации пострадавших в дорожных авариях.