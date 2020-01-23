Последний модный показ Жан-Поля Готье начался с эпатажных похорон

В Париже состоялось последнее модное шоу французского модельера Жан-Поля Готье. Оно прошло в рамках Парижской кутюрной недели моды. Показ также совпал с 50-летним юбилеем карьеры дизайнера.

В модном шоу приняли участие именитые модели, в числе которых Ирина Шейк, Дита фон Тиз, Ева Герцигова, Белла Хадид, а также французская певица Милен Фармер.

Показ начался с символичных пышных похорон. На подиум участники шоу в черных костюмах вынесли гроб, из которого вышла модель в белом платье, сообщает РИА Новости.

В модном показе Жан-Поль Готье продемонстрировал на сцене весь свой творческий путь, вспомнил знаковые элементы прошлых коллекций. Шоу длилось почти 45 минут и включало в себя 250 подиумных показов, сообщает Esquire.

Ирина Шейк предстала перед публикой в корсете с остроконечными чашечками — это одна из знаковых вещей Готье. В 1990 году певица Мадонна использовала в своем мировом турне похожий бра-конус, созданный модельером. Кроме того, американская поп-дива в 1992 году приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, демонстрируя обтягивающий сарафан.

Жан-Поль Готье по своей натуре бунтарь. Он одевал мужчин в юбки, выпускал на подиум моделей, чьи черты схожи с инопланетянами или куклами из секс-шопа. В последнем показе дизайнер упомянул и этот эпизод в своей творческой карьере.

Готье является автором образов героев фильма "Пятый элемент". Многие помнят Миллу Йовович, обтянутую эластичными лентами, Брюса Уиллиса в обтягивающей майке, Криса Такера в леопардовой одежде.

Французский дизайнер также любит моряков и тельняшки, которые носит сам и переодел в них весь мир. Кроме того, в финале модного показа кутюрье под овации публики вышел на подиум в простом рабочем комбинезоне поверх тельняшки.

Ранее Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод. Он отметил, что этот заключительный показ будет посвящен его 50-летию карьеры. При этом кутюрье пояснил, что не собирается полностью уходить из мира моды.