Кубок России. Четвертьфинал "Спартак" – ЦСКА состоится 4 марта

Стали известны точные даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. Столичные спартаковцы и армейцы сыграют 4 марта на поле красно-белых. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка страны по футболу появилось на официальной странице ФНЛ в Twitter. В один день с московским дерби пройдут игры между "Ахматом" и "Зенитом", а также "Шинником" и "Уралом".

🏆 Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.



Матч "Шинник" — "Урал" пройдет в Ярославле в среду 4 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.



В свою очередь, "Химки" и "Торпедо" сыграют на поле первых 5 марта в 19.30. pic.twitter.com/oQGC1Mzekf — ФНЛ (@FNLeague) January 23, 2020

Еще один четвертьфинал состоится 5 марта. Подмосковные "Химки" на своем поле примут столичное "Торпедо".