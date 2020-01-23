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23 января 202018:58

Кубок России. Четвертьфинал "Спартак" – ЦСКА состоится 4 марта

pfc-cska.com, spartak.com

Стали известны точные даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. Столичные спартаковцы и армейцы сыграют 4 марта на поле красно-белых. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка страны по футболу появилось на официальной странице ФНЛ в Twitter. В один день с московским дерби пройдут игры между "Ахматом" и "Зенитом", а также "Шинником" и "Уралом".

Еще один четвертьфинал состоится 5 марта. Подмосковные "Химки" на своем поле примут столичное "Торпедо".

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