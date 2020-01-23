Хоккеисты "Автомобилиста" справились с "Трактором"

Матчем в Екатеринбурге между местным "Автомобилистом" и челябинским "Трактором" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Брукс Мэйсек.

Также за екатеринбургскую команду отличились Алексей Василевский и Джефф Плэтт, забросивший шайбу уже в пустые ворота. Единственный гол у челябинцев оказался на счету Ника Бэйлена.

"Автомобилист" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 50 игр. "Трактор" с 45 баллами идет 11-м на Востоке.