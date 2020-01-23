Изменения назрели: Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

кСегодня, 23 января, Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Депутаты одобрили и социальные инициативы — закрепление обязательной индексации пенсии, уравнения размера минимальной оплаты труда и уровня прожиточного минимума, а также политические решения о расширении полномочий парламента и Конституционного суда. Всего по предложению Владимира Путина могут измениться 22 статьи, но им еще предстоит пройти общероссийское голосование.

"Поздравляю, коллеги! Судьбоносное решение. Историческое решение", — все депутаты аплодировали стоя. Президентские поправки к Конституции приняты единогласно — редкий для российского парламента случай.

"Что касается внесенных предложений, все понимают, что их цель — усиление государства, защита суверенитета, наполнение конкретным содержанием понятия "социальное государство" и передача нашим гражданам полномочий для того, чтобы они могли многие вопросы решать и брать под контроль", — заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Процедуру вступления в силу нововведений тоже сегодня утвердили отдельным голосованием. Конституционная реформа обретает все более зримые черты, но документ, принятый в первом чтении, еще как минимум две недели проведет в здании Государственной Думы — именно это время отведено для замечаний и корректировки.

Предложений и сегодня было много, да таких, что спикер едва успевал останавливать полет депутатской фантазии — коммунисты хотели сделать выборными должности судей.

"На местном уровне то, что предлагает Куринный — выборы судей... Изберут. Особенно там, где есть интересы. Приедут и изберут, а потом вы сами же здесь будете головой колотить — как все вернуть обратно", — обратился к присутствующим Вячеслав Володин.

А вот требования о российском гражданстве, действительно, можно распространить не только на федеральных министров и парламентариев. Для жителей Крыма сделать скидку — они не по своей воле были подданными Украины.

Представлял проект глава комитета по госстроительству Крашенинников. В правительственной ложе помогали отвечать на вопросы заслуженный юрист России Талия Хабриева и сенатор Андрей Клишас.

"Законопроектом предлагается новое конституционное положение о регулярном осуществлении индексации пенсий. Означает ли это, что после внесения поправок в Конституцию пенсии будут индексироваться и работающим пенсионерам?", — задал вопрос первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, фракция "Единая Россия" Михаил Тарасенко. На это директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева ответила: "Не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Так что ответ — индексируется".

"То, что высказывали депутаты, конечно же для нас имеет очень большое значение. Все парламентские фракции, надо сказать, приняли очень активное участие в обсуждении. Результаты голосования вы видели", — заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

У рабочей группы есть и свои поправки. К примеру, внести в Конституцию тезис об охране исторической памяти. А вот что предлагают деятели культуры Калягин, Пиотровский и Мацуев:

"Внести в третью главу, в статью 70 Конституции, после государственного герба и столицы, третьим пунктом фразу: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", — заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

И общественность, и депутаты считают, что конституционные изменения в стране давно назрели:

"К тем поправкам, которые внес президент, у нас замечаний нет. Фракция "Справедливая Россия" их поддержит, потому что многие из них прямо перекликаются с программой нашей партии", — обратился руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Перераспределение полномочий между органами власти: Госдума сможет принимать более деятельное участие в назначении правительства, Совет Федерации влиять на руководителей силового блока. Госсовет получит новый статус, который закрепят в Конституции.

"У нас Госсовет нужен. Федеративное, большое, сложное, государство, надо учитывать все нюансы Северного Кавказа, Якутии, Дальнего Востока, Крайнего Севера. Любой крупный вопрос обязан предварительно обсуждаться в этом авторитетном органе", — заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Система становится более стабильной, в том числе и за счет назначения бывшего премьера Медведева заместителем председателя Совбеза — эту должность депутаты как раз сегодня окончательно утвердили.

"Дмитрий Анатольевич будет иметь уже, как говорится, законные полномочия, не только указ президента. И реально он — куратор силовиков, поэтому всем будет ясно — вот оно разграничение полномочий. Шесть человек руководят страной! Не один, а шесть: президент, премьер-министр, Госдума, Совет Федерации, Госсовет, Совет Безопасности", — сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Обязательным будет еще и общероссийское голосование — президент хочет быть уверенным, что население поддерживает его инициативы. Организацию процесса уже обсуждает рабочая группа и решено, что он должен быть таким же, как на президентских выборах, с общественным наблюдением, чтобы не было сомнений в прозрачности и легитимности.