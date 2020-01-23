Тропические животные в уральских сугробах: в Екатеринбурге слоны вышли на променад

Индийские слоны, утопающие в уральских сугробах, — такая картина сегодня, 23 января, заставила жителей Екатеринбурга скорее вытащить мобильные телефоны, чтобы успеть заснять, как двоих животных из гастролирующего итальянского цирка ловят на улицах города. Дрессировщики утверждают, что ситуация была под контролем. Помогали развернуть гигантов в нужную сторону даже сотрудники ГАИ, но, судя по кадрам очевидцев, направление движения подчас зависело исключительно от воли самих животных.

Тропические животные в уральских сугробах — к такому жители Екатеринбурга оказались не готовы. Кадры, на которых слоны разгуливают по зимней уральской столице, заполонили социальные сети: "Они, наверное, такое практикуют, так гуляют, не в первый раз же".

Массивные животные удивили многих, а некоторых, наверное, даже испугали. Видно, как дрессировщики пытаются развернуть великанов в сторону цирка, но слоны даже не обращают внимания.

Все произошло рядом с оживленной улицей, как раз недалеко от екатеринбургского цирка. Поэтому неслучайно очевидцы предположили, что слоны просто сбежали от дрессировщиков, но на самом деле сбежала только одна слониха. Как раз сегодня на Урале закончились гастроли цирка, где 45-летняя слониха Карла и ее коллега, 50-летняя Рании, главные героини. Животных готовили к переезду, но что-то пошло не по плану.

"Фура была нагрета, была теплая, но они решили пойти своим путем. Поиграли со снегом, поиграли по дороге с деревьями, удивили своих зрителей в очередной раз, но потом вернулись. Их убедили, что нужно ехать в Санкт-Петербург, зрители ждут", — прокомментировала ситуацию директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова.

Слониху обратно в сторону цирка вели в сопровождении нескольких человек, для этого даже пришлось перекрывать движение транспорта. В Екатеринбурге в это время было не так холодно — минус три градуса. Специалисты уверяют — такая прогулка никак не навредила животным.

"В нашем центральном московском зоопарке живет целая семья слонов, тоже индийских, и они с удовольствием гуляют зимой на улице, но есть важный момент — главное, чтобы у слонов всегда была возможность самостоятельно уйти в теплое место", — рассказала начальник отдела по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова.

Непослушная слониха до последнего не хотела завершать променад. Вернуться в грузовик она согласилась только вместе с подругой, ухватив ее хоботом за хвост. Теперь гастролям в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.