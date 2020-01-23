Вингер "Челси" Виктор Мозес стал игроком "Интера"

Полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в итальянской серии А. 29-летний нигириец перешел в стан миланского "Интера" на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.

Финансовые подробности трансфера не разглашаются. По данным итальянских СМИ, у итальянского клуба есть право выкупа футболиста за десять миллионов евро. При этом авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость Мозеса в 8,5 миллионов евро.

Мозес защищает цвета лондонской команды с 2012 года. Также на правах аренды играл за "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Сток Сити". В новом для себя клубе будет выступать под 11-м номером.

Напомним, в январе 2019-го Виктор на год был арендован турецким "Фенербахче", в составе которого в текущем сезоне принял участие в семи играх, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 38 игр и 12 голов за сборную Нигерии.