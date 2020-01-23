"Мир близок к катастрофе": часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Часы Судного дня перевели на двадцать секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Это означает, что остается 100 секунд до наступления "ядерной полуночи" и увеличивается рост глобальной катастрофы.

Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, размещенного на сайте американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. На обложке именно этого издания часы Судного дня появились в 1947 году.

В релизе отмечается, что человечество в настоящее время по-прежнему сталкивается с двумя опасностями — ядерной войной и изменением климата. Авторы проекта считают, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему.

Президент американского журнала Рейчел Бронсон на пресс-конференции заявила, что они собрались для обновления часов и выражения озабоченности существующими угрозами. По ее словам, такой таймер позволит показать, как близок мир к катастрофе — ни в часах и даже ни в минутах, а в 100 секундах.

В числе причин, влияющих на изменение времени, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, удручает состояние переговоров между Россией и США относительно контроля над вооружениями и разоружениями, сообщает ТАСС.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года. Всего за 70 лет существования стрелки меняли свое положение на циферблате 24 раза. Дальше всего, на 17 минут, они были отодвинуты в 1991 году на фоне окончания холодной войны.