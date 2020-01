Милота дня. Надаль попал мячом в девочку, затем поцеловал ее и подарил бандану

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии против Федерико Дельбониса попал в неприятную ситуацию, но очень красиво вышел из нее.

Испанец в концовке встречи, принимая подачу, случайно отправил мяч в сторону и попал в голову болгерл. После этого теннисист подошел к юной девочке, извинился, поцеловал ее, а уже после матча подарил ей свою бандану.

"Я за нее так испугался. Мяч летел очень быстро и прямо в голову, – рассказал после игры Надаль. – Она очень смелая девочка".

Стоит отметить, что это не первый красивый поступок первой ракетки мира на текущем Australian Open. Ранее испанец успокаивал маленького мальчика, который испугался толпы болельщиков. Рафаэль вытащил его из фан-зоны, дал автограф и передал волонтеру.

Can confirm. Rafa is great with the kids ❤️#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/43YXmBbaGe