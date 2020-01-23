Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.

В Кремле пояснили, что Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, сообщает ТАСС. Именно поэтому не состоялась даже короткая встреча российского и украинских президентов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Вифлеем в рамках своего визита на Ближний Восток. Там у него запланированы переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, на которых лидеры государств обсудят двусторонние отношения и перспективы палестино-израильского урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался посетить пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который проходит в Израиле. Такое решение удивило музей "Яд Вашем".