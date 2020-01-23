Хоккеисты ЦСКА забросили три безответные шайбы в ворота "Локомотива"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на выезде обыграл ярославский "Локомотив", забросив в ворота соперника три безответные шайбы – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

У победителей встречи дубль оформил Максим Шалунов (40-я, 59-я минуты) и единожды отличился Антон Слепышев (58).

ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с 78 очками лидирует в Западной конференции, а "Локомотив", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в воскресенье, 26 января, примут "Сибирь", а железнодорожники днем ранее на выезде сыграют с подольским "Витязем".