В Дагестане задержаны члены экстремистской организации

В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в управлении ФСБ по региону.

Отмечается, что боевики были задержаны совместно с сотрудниками МВД РФ в рамках возбужденного уголовного дела по статье "организация деятельности экстремистской организации".

Все шестеро являются гражданами России. В ходе обысков найдена литература и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы.