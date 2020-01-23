ВОЗ: объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом пока рано

Объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса 2019-nCoV из Китая пока слишком рано. Соответствующее заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ведомства Тедрос Адан Гебрейесус отметил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса. Для продвижения в данном вопросе Всемирной организации здравоохранения потребуется больше информации, сообщает РИА Новости.

Гебрейесус заверил, что они осведомлены о предполагаемых случаях заболевания за пределами Китая, о которых пишут СМИ. Данная информация сейчас проверяется.



В настоящее время в Китае введен карантин для тридцати миллионов человек. Число погибших возросло до восемнадцати.

Коронавирус приобретает все большие масштабы. В одной из больниц Санкт-Петербурга остаются три человека с подозрением на заболевание.