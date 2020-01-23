Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

В полуфинале чемпионата Европы по водному поло женская сборная России под руководством Александра Гайдукова в серии пенальти обыграла национальную команду Нидерландов.

Основное время встречи завершилось вничью – 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1). В серии послематчевых пенальти точнее оказались россиянки – 4:3.

Напомним, чемпионат Европы по водному поло проходит в многофункциональном плавательном комплексе "Дунай-Арена" в венгерском Будапеште. Финальный матч состоится в субботу, 25 января, российским ватерполисткам будут противостоять победительницы матча Венгрия – Испания.