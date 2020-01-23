Пожар в многоквартирном доме в Сочи: 19 человек эвакуированы

В Сочи пожарные эвакуировали 19 человек при возгорании в многоквартирном доме. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края.

Как уточняется, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона в 22:13. Загорелась квартира на четвертом этаже дома по улице Донской в Сочи. Общая площадь возгорания составила 14 квадратных метров, передает ТАСС.

К моменту прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. В борьбе с огнем участвовали 29 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

В настоящее время пожар удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.