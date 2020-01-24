Путин провел переговоры с главой Палестины

Сразу после своего визита в Израиль Владимир Путин прибыл в Палестину. В Вифлееме прошли переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. В президентском дворце обсуждали двустороннее взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Хочу поприветствовать уважаемого господина Путина, президента Российской Федерации, моего личного друга, друга всего палестинского народа, который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и всячески оказывает нам разностороннюю поддержку, — приводит слова Аббаса телеканал "Россия 24". — Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем. Я имею в виду, прежде всего, заявление Израиля об аннексии палестинских земель, возможность объявления второй части "сделки века" Трампа — как мы знаем, первую часть американцы уже обнародовали — а также вопрос проведения парламентских и президентских выборов в государстве Палестина".

"Российско-палестинские отношения имеют давние корни, — напомнил Путин. — Мы поддерживаем отношения в самых разных областях. Мы готовы наращивать это взаимодействие. Это касается экономики, гуманитарной сферы, и это касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием. Понимаю ваши озабоченности в этой сфере. Намерен обсудить и ситуацию в регионе в целом. И, конечно же, ждем вас в мае этого года в Москве по случаю дня победы над нацизмом".