13 человек погибли от непогоды в Испании

В Испании число погибших от непогоды, сопровождающейся снегопадом, сильным ветром и большими волнами, возросло до 13 человек.

Последняя жертва – мужчина в провинции Таррагона, автономное сообщество Каталония. 50-летний мужчина погиб, ловя рыбу среди скал. Об этом сообщили представители службы Гражданской защиты на странице ведомства в Twitter.

Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук обратился к гражданам страны с призывом соблюдать повышенные меры предосторожности.

Циклон пришел на территорию Испании 19 января. Наиболее сложна ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Каталонии и Валенсии. В Валенсии жертвами непогоды стали пять человек, в Каталонии – четыре, в Андалусии – двое, в Кастилии и Леоне – один, в Астурии – один. Также несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

23 января председатель правительства Испании Педро Санчес посетил наиболее пострадавшие районы Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил, что пострадавшим будет оказана финансовая помощь.