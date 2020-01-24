Дубль Федорова помог "Спартаку" одержать победу в матче с "Северсталью"

Московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У победителей встречи дубль оформил Артем Федоров и единожды отличился Ансель Галимов.

"Красно-белые" одержали третью победу в последних пяти играх и с 64 очками занимают пятое место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 46 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Олега Знарка в субботу, 25 января, примут челябинский "Трактор", а команда Андрея Разина в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".