Фигурист Алиев стал чемпионом Европы, у Даниеляна серебро

Победой россиянина Дмитрия Алиева завершился в австрийском Граце чемпионат Европы по фигурному катанию среди мужчин-одиночников. 20-летний уроженец Ухты опередил всех соперников, набрав по итогам короткой и произвольной программ 272, 89 балла.

Вторым стал еще один россиянин, 16-летний Артур Даниелян (246, 74), а замкнул тройку лидеров представитель Грузии Морис Квителашвили (246,71). Другой российский фигурист Александр Самарин занял десятое место – 220,43 балла.

Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Ранее его лучшим результатом на европейском первенстве была серебряная награда в 2018 году.

Таким образом, Дмитрий стал первым россиянином, которому за последние восемь лет удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. Предыдущим чемпионом Европы, представляющим Россию, стал Евгений Плющенко (2012).