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24 января 202003:18

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки. Об этом СМИ сообщила греческий адвокат Винника Зои Константопулу.

Как рассказала адвокат, экстрадированного во Францию Винника допрашиваю против его воли. Россиянин измучен на 35 день бессонницы и голодовки. Ему не дает отсрочку, не разрешают связаться со своими адвокатами, передает ТАСС.

Константопулу сообщила, что Винник был доставлен во Францию на специально присланном за ним самолете.

Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США. Соединенные Штаты обвинили его в нарушении законодательства США и создании без лицензии властей биржи криптовалют, через которую якобы отмывались миллиарды долларов.

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