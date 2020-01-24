"Профессиональный агент Гитлера": ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере от 1951 года. Документ озаглавлен "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", передает РИА Новости. Бандера в докладе назван "профессиональным агентом Гитлера".

В четырехстраничном документе сказано, что 30 июня 1941 года Степан Бандера – "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера", имевший агентурную кличку Консул 2, объявил во Львове о воссоздании государства Западная Украина. "Государство" просуществовало пять недель. За это время были уничтожены 15 тысяч евреев 5 тысяч украинцев, несколько тысяч поляков, сообщается в докладе.

ЦРУ рассекретило документ согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".

Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Эти экстремистские организации виновны в зверской расправе над тысячами украинцев – тех, кто отказался сотрудничать с националистами. Бандера – организатор Волынской резни 1943 года. Возглавляемые им организации сражались против СССР.

В настоящее время власти на Украине пытаются навязать образ Бандеры как национального героя. Так, в начале январе в центре Киева прошел факельный марш и митинг в память нацистского преступника. 16 января постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета в Вене указал, что подобная героизация ведет к углублению общественного раскола. Свое возмущение чествованием Бандеры выразили также Польша и Израиль.