"Ливерпуль" одержал 14-ю победу кряду в АПЛ, обыграв "Вулверхэмптон"

В матче 24-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле стадиона "Молине" в Вулверхэмптоне обыграл местный одноименный клуб – 2:1. Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 14-й кряду в чемпионате Англии.

У победителей встречи голами отметились Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, забившие на 8-й и 84-й минутах соответственно. Хендерсон, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. А у хозяев поля единственный мяч на 51-й минуте забил Рауль Хименес.

"Ливерпуль", не знающий поражений в текущем розыгрыше АПЛ, с 67 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на седьмой строчке, имея в активе 34 очка.